Vivoryon Therapeutics will im Rahmen einer Kapitalerhöhung mehr als 36,9 Millionen Aktien platzieren. Die Gesellschaft aus Halle an der Saale hat bereits Zusagen von Investoren im Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro, darunter von der Morphosys AG, die 15 Millionen Euro in das Unternehmen investieren will. „Die bestehenden Aktionäre Herr Claus Christiansen, Den Danske Forskningsfond und T&W Holding A/S haben Zusagen über die ...