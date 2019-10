S&P500 - Jetzt Kurs auf 2.911 Punkte

Dieses Gap um 2.911 Punkte sowie die schwache Vortageskerze, eine Erschöpfungskerze nach der Aufwärtskorrektur, passt ins Konzept. Angenommen wurde eine Aufwärtskorrektur mit in Folge wieder fallenden Kursen. Am Vortag hieß es: "Der S&P500 befindet sich aktuell lediglich in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend und dürfte wohl im Bereich von 2.950/2.960 Punkten wieder nach unten abdrehen".

Die nächste Anlaufmarke nach unten ist nun das offene Gap bei 2.911 Punkten. Unter 2.900 Punkten dürfte der DAX Kurs auf 2.850 und 2.820 Punkte nehmen.