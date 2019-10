Qiagen verfehlt im dritten Quartal die Umsatzerwartungen. Die Dynamik in China war nicht so hoch, wie man dies erhofft hatte. Aufgrund einer Restrukturierung ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand von 260 Millionen Dollar bis 265 Millionen Dollar, der die Zahlen im dritten Quartal teils belastet. Für weitere Unsicherheiten sorgt der sofortige Rücktritt von CEO Schatz. Der Kurs gerät in der Folge massiv unter Druck.Die Analysten ...