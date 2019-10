Am Nachmittag startet in New York der Kapitalmarkttag von Wirecard. Schon vor dem Event hat der DAX-Konzern seine langfristige Prognose „Vision 2025“ angehoben. Man rechnet demnach 2025 mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 810 Milliarden Euro (alt: mehr als 710 Milliarden Euro). Der Umsatz soll die Marke von 12 Milliarden Euro (alt: 10 Milliarden Euro) überschreiten. Das EBITDA soll bei mehr als 3,8 Milliarden Euro (alt: 3,3 ...