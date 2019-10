WTI ÖL – Der hat ordentlich gesessen! Nach dem WTI die 178.6% Extension bei $54.04 anläuft, wird der Markt im heutigen Handel deutlich zurückgeworfen, dreht ins Minus und verlässt hierbei auch den Aufwärtstrendkanal. Das hinterlegte Alternativszenario, dass wir heute Morgen noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 36% betitelt haben, konnte somit seine Berechtigung unterstreichen.

Wir bleiben in WTI mit einer Position seit $62.50 Short (aktuell +16.20% Kursgewinn), da ein direktes durchreichen in Richtung $45 nicht ausgeschlossen werden kann. Damit sind die Shorts der letzten Wochen sehr profitabel verlaufen und die Hauptrendite winkt uns noch mit dem Verkauf unserer finalen Short Position. Mit gehebelten produkten sprechen wir hier von einem Gewinn von über 90% in weniger als 2 Wochen.