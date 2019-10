Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Tarifrunde Postbank - ver.di setzt Gespräche mit der Arbeitgeberseite fort - AktiennewsIm Tarifkonflikt zwischen der ver.di und der Postbank hat die ver.di-Tarifkommission am heutigen Montag (7. Oktober 2019) über das verbesserte Angebot der Arbeitgeberseite beraten und beschlossen, die Verhandlungen fortzusetzen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr