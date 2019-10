Anzeige

Die Continental-Aktie gibt auch weiterhin ein schwaches Bild ab. Der Kurs ist in einem intakten Abwärtstrend gefangen und kannte auch im Oktober an fast allen Tagen nur den Weg in die Tiefe. Zur Handelseröffnung am Dienstag notierte der Wert nur noch knapp oberhalb der Marke von 110,00 Euro.

Ein Bruch dieses Niveaus könnte kurzfristig auf dem Programm stehen, denn Anzeichen