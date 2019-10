Genf (www.aktiencheck.de) - Die Verschlechterung der US-Makrodaten hat die Marktstimmung in der vergangenen Woche belastet und eine große "Risikoaversion" ausgelöst, so die Experten von Unigestion.Daher habe die Erwartung einer US-Rezession stark zugenommen. Die Marktstimmung sei ein wesentlicher Treiber für Anlagerenditen und könne durch menschliche Verhaltensmuster beeinflusst werden, die dazu neigen würden, 1) kurzfristige Ereignisse im Vergleich zu längerfristigen Perspektiven zu überschätzen, 2) dem Trend zu folgen, ohne zwischen Lärm und Fundamentaldaten zu unterscheiden, und 3) sich in Zeiten schwachen Vertrauens mehr auf negative als positive Ereignisse zu konzentrieren. [ mehr