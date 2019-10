Iran will mit Hormus-Friedensplan auf Entspannung setzen

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will mit seinem Friedensplan für den Persischen Golf und die Straße von Hormus auf Entspannungskurs mit seinen arabischen Nachbarn gehen. "Im Einklang mit unseren regionalen Entspannungsinitiativen, werden wir schon bald die Details unseres Hormus-Friedensplans vorlegen", kündigte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Dienstag an. Neben den Staaten am Persischen Golf sollen auch die Vereinigten Nationen an der Umsetzung des Plans "Koalition der Hoffnung" mitwirken, erläuterte der Sprecher.

Laut Mussawi hat Präsident Hassan Ruhani den Plan bereits bei der UN-Vollversammlung im September in New York vorgestellt. Nun aber sollten auch alle Details des Plans den jeweiligen Ländern sowie der UN vorgelegt werden, sagte der Sprecher dem Staatssender IRIB. Bei der Koalition rechnet der Iran auf die Zusammenarbeit der sechs Golfstaaten Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Irak.