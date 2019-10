Wirecard – Spezial No.4

Liebe Leser, was ist bei WDI los? Rauf am Montag, Take Profit in unserem Turbo-Depot, dann runter am Dienstag! Margen-Druck? Enttäuschung am Kapitalmarkttag. Druck gleichzeitig im TecDAX, da auch Qiagen und Infineon massiv drücken. Was kann man darauf machen und was bietet sich bei WDI an? Wir liefern unser Wirecard-Spezial Nummer 4 im Jahr 2019. Die ersten drei gingen voll auf, die Volatilität bei WDI ist ein Traum, um Ideen umzusetzen. Das alles in unserem Exklusivbereich heute Abend, ab 18.30 Uhr stehen die drei Papiere dort zur Verfügung. Wenn Sie neu sind und uns testen möchten – hier finden Sie uns und können uns abonnieren.