GOLD: WOHIN GEHT DIE REISE?

Gold wieder über 1.500 US-Dollar. Kommt bald ein Schub in Richtung Sechsjahreshoch?

Der Kampf um die 1.500 US-Dollar-Marke im Gold zwischen Bullen und Bären wird immer heftiger. Zu Beginn der letzten Woche sah es zunächst danach aus, als würden die Bären diesen Kampf durch den heftigen Kursrückgang bis auf 1.459 US-Dollar je Feinunze gewinnen. Doch die Gold-Bullen schlugen prompt zurück und „katapultierten“ den Goldpreis regelrecht wieder über 1.500 US-Dollar. Aktuell schwankt der Preis des gelben Edelmetalls um dieses Level und notiert gegen 17:15 Uhr MESZ mit einem Plus von 0,69 Prozent bei 1.503 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht ist die seit Anfang Juni 2019 gestartete Goldrally weiterhin intakt. Ein Tagesschlusskurs über 1.525 US-Dollar könnte Gold neuen Auftrieb in Richtung des Sechsjahreshochs bei 1.557 US-Dollar geben. Darüber liegen die nächsten Widerstände bei 1.575 US-Dollar und 1.600 US-Dollar. Ein Tagesschlusskurs unter 1.445 US-Dollar würde das Chartbild im Gold erheblich eintrüben. Zwar wäre dies noch kein Indiz für das Ende der jüngsten Goldrally, jedoch steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis bis auf 1.411 US-Dollar fallen könnte. Somit bleibt es auch in den nächsten Tagen spannend, wer letztendlich den Kampf an der 1.500 US-Dollar-Marke gewinnt.

Haftungsausschluss:

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.