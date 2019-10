Die neue, höhere Langfristprognose von Wirecard kommt am Markt nicht gut an. Obwohl das Transaktionsvolumen und der Umsatz 2025 klar über den bisherigen Erwartungen liegen sollen, rutscht die Aktie am Tag des Kapitalmarkttages deutlich ins Minus. Offenbar hatte der Markt mit noch besseren Perspektiven gerechnet. Möglicherweise war man aber auch enttäuscht, dass die Prognose für die EBITDA-Marge leicht sinkt.Analysten äußern ...