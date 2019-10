Anzeige

Die Bullen hatten bei der Nel Asa-Aktie ihre Chance, doch sie haben diese nicht nutzen können. Anstatt nach dem Hoch vom 24. September bei 0,87 Euro das Jahreshoch fest in den Blick zu nehmen, ging die Aktie in einen neuen Abwärtstrend über und fiel in den letzten Tagen auf den 50-Tagedurchschnitt zurück.

Dieser verläuft aktuell bei 0,74 Euro und stellt ... Weiterlesen