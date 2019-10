Anzeige

Auch die Royal Dutsch Shell-Aktie konnte sich in den letzten Tagen der schwachen Tendenz am Ölmarkt nicht entziehen. Der Kurs durchbrach im Oktober seinen 50-Tagedurchschnitt und fiel im Tief bis auf 25,48 Euro zurück. An dieser Stelle bildete sich im Chart ein Hammer aus. Er wurde seitdem bullisch aufgelöst, was als ein positives Zeichen gewertet werden kann.

