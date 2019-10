Eine weltweite Konjunktureintrübung und der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China sie ein Aufflammen neuer Strafzölle gegen die EU treiben Aktien weltweit gen Süden an. Ein Blick auf den Kursverlauf des Netzwerkausrüster Cisco Systems offenbart seit den Jahreshochs von 58,26 US-Dollar im Juli einen anschließenden Ausverkauf auf rund 46 US-Dollar. An einer anschließenden Erholungsbewegung konnte das Papier nur bis 50 US-Dollar partizipieren, dort räumten Käufer ihre Zelte und verursachte einen Kursrutsch zurück auf das Unterstützungsniveau aus August dieses Jahres. Doch ein Blick auf den Kursverlauf seit dem Sommerhoch lässt nichts Gutes erahnen, die letzte zweimonatige Erholungsbewegung könnte sich als Welle zwei einer größeren Korrektur herausstellen, dass mit weiteren Kursverlusten quittiert werden dürfte. Um so rauer der Wind von den Volkswirtschaften weht, umso wahrscheinlicher wird dieses Szenario.

Short-Chancen überwiegen

Sobald Cisco Systems per Tagesschlusskurs (besser Wochenschlusskurs) unterhalb von 46 US-Dollar notiert, dürfte eine zweite und finale Korrekturwelle in Richtung 40,94 US-Dollar beginnen und erlaubt es anschließend ein Short-Investment beispielsweise über das open end Turbo Short Zertifikat WKN KA28FB aufzubauen. Eine passende Verlustbegrenzung kann in diesem Fall um 48 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden. Noch haben Käufer aber oberhalb von 46 US-Dollar die etwas besseren Karten auf der Hand, für nachhaltige Kaufsignale müsste hingegen das Widerstandsband von mindestens 50 bis 50,73 US-Dollar überwunden werden. Nur so ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial in den Bereich von 54 US-Dollar freisetzen und somit die angespannte Lage deutlich verbessern.