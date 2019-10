Besser investieren: Die Rule of 40 (und warum Investoren Slack, Uber und Jumia meiden sollten)

Venture-Capital-Gesellschaften haben eine simple Methode, um zu entscheiden, ob sie in ein junges Software-as-a-Service (SaaS)-Startup investieren wollen oder nicht: Sie heißt Rule of 40 und misst das Umsatz- und Ergebniswachstum in Softwareunternehmen. Sie funktioniert auch dann, wenn diese noch gar keine Profite schreiben. Das Ganze ist denkbar einfach: Du nimmst das jährliche Umsatzwachstum in Prozent (zum Beispiel 50 %) und addierst die Gewinnmarge des Unternehmens (zum Beispiel 10 %). In diesem Beispiel läge der Rule-of-40-Score bei 60, was hervorragend ist. Ein Ergebnis über 40 ist positiv, während ein Ergebnis unter 40 logischerweise anzeigt, dass das Unternehmen durchgefallen ist.

Dieses Modell ist super, um den natürlichen Überschwang einzudämmen, den Investoren manchmal erleben, wenn sie massives Umsatzwachstum sehen: „Unternehmen X wächst 100 % im Jahr. Wow!“ Und da Wachstumsinvestoren ohnehin kein Problem damit haben, in unprofitable Unternehmen zu investieren, ist die (negative) Ergebnisentwicklung schnell mal vergessen. Das ist ein Fehler. Denn manchmal können Unternehmensverluste echt schwerwiegend sein.

Doch auch andersherum funktioniert das Modell, da Value-Investoren Unternehmen mit hohen Margen lieben („Eine Gewinnmarge von 35 %. Herausragend!“), aber gleichwohl nicht darauf achten, wie sich die Umsätze entwickeln. Die Rule of 40 ist nicht nur ein praktisches Modell für junge Start-ups, es lässt sich auch auf Unternehmen anwenden, die am Ende ihres Wachstums stehen, um zu überprüfen, ob mit ihnen Geld zu machen ist.

Doch ursprünglich entstand das Modell zur Beurteilung junger, nicht etablierter Unternehmen, und hier entfaltet es seine ganze Stärke. Schauen wir uns Datadog (WKN: A2PSFR) an, ein Cloud-Analytics-Unternehmen, das kürzlich an die Börse ging. Datadog berichtete sensationelle 82 % Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich. Seine Gewinnmarge lag bei minus 9,29 %. Das ist zwar nicht so sensationell, aber wir können darüber hinwegsehen, da der Verlust relativ gering, das Wachstum dafür extrem hoch ist. Für Datadog kommen wir auf einen Rule-of-40-Score von 73, was absolut fantastisch ist. Eine Investition in Datadog muss einem – wenn der Preis stimmt – kein Kopfzerbrechen bereiten, da das Unternehmen solide ist.