Laufende lila CDer tiefe Rücklauf seit 12497 ist typisch für eine Typ 2-Korrektur und damit für eine korrektive Interpretation der lila C als EDT. In dieser Zählweise wurde bei 12495 erst die w der roten I beendet. In der blauen x (bisher 11823 in DB-/L&S-Indikation; orangene a=12142, orangene b=12497, orangene c/y bisher 11823 mit 261er Maximalziel 11573 – rote Fibos) scheint noch ein weiteres Tief zu fehlen – idealerweise mit Bildung einer neuen grauen 0-b-Linie.Dabei könnte die orangene y (hellgrüne a=11823, hellgrüne b bisher 12152) immer noch in der hellgrünen b (graue a=11152, graue b bisher 11962, eventuell gestartete graue c) sein (blauer Pfad). Sollte bereits die hellgrüne c gestartet worden sein, so wäre deren 61er Mindestziel derzeit bei 11735 (blaue Fibos). In einer orangenen c (MOB 11573 – rote Fibos) als EDT (graue Eindämmungslinie; hellgrüne Alt: i=11823, hellgrüne Alt: ii=12152, laufende hellgrüne Alt: iii/v) würde dagegen ein knappes Tief unterhalb 11823 bereits ausreichen (orangener Pfad).Eine impulsive lila C (bisher 12497; rote Alt: I=11852, rote Alt: II=11532, rote Alt: III bisher 12497 mit abgearbeiteter 161er Ausdehnung - lila Fibos) ist zwar nicht mehr sehr wahrscheinlich, muss aber noch unter Beobachtung bleiben. Für die rote Alt: III bietet sich eine Zählweise mit der gedehnten blauen Alt: i=12495 sowie der kurzen blauen Alt: ii (bisher 11823) an. Ausgehend von 11823 liegt der Zielbereich der blauen Alt: iii im engen Zeitfenster zwischen 12702 und 12891 (hellblaue Fibos).Laufende lila YIn der laufenden lila Y kann die rote A bei 12495 als Zigzag (blaue a=11852, blaue b=11625 als Triangle, blaue c=12495) fertig gezählt werden. Das 38er Mindestziel der roten B (bisher 11823) bei 12024 (orangene Fibos) wurde abgearbeitet. Dabei sollte die rote B oberhalb der hellblauen 0-b-Linie bleiben (derzeit bei 1153x). Die rote C führt direkt in den Zielbereich 12660 bis 13600 der lila Y und wird die grüne B beenden (blauer/grauer Pfad).Nach Abschluss der lila C/lila Y steht ein direkter Rücklauf in den Zielbereich unterhalb 10648 an (blauer oder grauer Pfad).Fazit:Der DJI hat mit dem Allzeithoch oberhalb 26953 seine Ziele aus Sicht des Big Pictures abgearbeitet. Auf den untergeordneten Wellenebenen sind die Muster im DJI noch nicht vervollständigt und es lässt sich zudem ein Mindestziel von 27848 ableiten. Auch im DAX bleibt ein abschliessendes Allzeithoch offen, was aber erst mit einem Umweg über die Marke 10648/10636 realisiert werden kann. Allerdings kann auch bereits der aktuelle Anstieg den DAX zu einem neuen Zwischen-Allzeithoch führen.