Powell dreht sich um 180 Grad!

Das ist der Hammer: Wie oft habe ich auf den US-Notenbankchef Powell verbal eingedroschen und geschrieben, dass er mit seiner Bilanzkürzung auf dem Holzweg ist? Im August hat er diesen Irrsinn schließlich beendet, und jetzt dreht er den Spieß sogar um: Er will die Notenbank-Bilanz wieder ausweiten!

Powell says the Fed will start expanding its balance sheet ’soon‘

Powell begründet die Kehrtwende unter anderem mit den jüngsten Verkrampfungen am US-Geldmarkt, als der Tagesgeldzins vorübergehend auf 10 (in Worten zehn!) Prozent stieg – und das bei einem Leitzins von nur 2%.

Warum Powells Irrsinn Irsinn war, habe ich ausführlich beschrieben. Zum Beispiel hier oder hier. Die Bilanzausweitung der Notenbanken hat nämlich nichts mit Wirtschaftsankurbelung zu tun, wie die meisten irrtümlich meinen. Nein, hier geht es darum, dem Finanzsystem die Stützpfeiler zu erhalten, die es inzwischen braucht, um nicht zusammenzubrechen.

Da muss also ein dahergelaufener Finanzjournalist wie ich, der zugegebenermaßen über vertiefte Kenntnisse unseres Geldsystems und seiner Funktionsweise verfügt, einem Notenbankchef erklären, was Sache ist? Immerhin ist Powells Lernkurve steil

Ich bin schon gespannt, ob die Kurve unseres Bundesbankchefs Weidtmann ebenso steil ist. Denn der soll sich zusammen mit anderen Notenbankern im EZB-Rat kürzlich vehement dagegen ausgesprochen haben, das Anleihekaufprogramm der EZB wieder aufzunehmen. Diese Käufe bewirken nichts anderes als ein weiteres Aufblähen der EZB-Bilanz. Und das ist folgerichtig, denn die Stützpfeiler sind in Europa genauso notwendig wie in den USA oder in Japan. Auch Weidtmann sollte vielleicht mal auf unserer Webseite vorbeischauen

Im Übrigen bleibt es bei meiner Vorhersage: Die Notenbank-Bilanzen werden im kommenden Jahrzehnt weiter aufgebläht – und das müssen sie auch. Die 10-Billionen-Grenze dürfte dabei fallen.

