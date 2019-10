NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor weiteren Handelsgesprächen hat sich sich der Ton zwischen den USA und China wieder verschärft. Das bekamen am Dienstag auch die Anleger an der Wall Street zu spüren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte seine Verluste nur zwischenzeitlich eindämmen. Zum Börsenschluss blieb er mit einem Minus von 1,19 Prozent auf 26 164,04 Punkte nur wenig über seinem Tagestief und knüpfte damit an seine moderaten Abschläge vom Vortag an.

Die anderen Indizes traf es noch härter: Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 1,56 Prozent auf 2893,06 Punkte bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor ebenfalls 1,56 Prozent auf 7604,27 Zähler.