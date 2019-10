FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem abermaligen Rückschlag am Vortag dürfte der Dax zur Wochenmitte abermals einen Stabilisierungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,19 Prozent im Plus auf 11 993 Punkte. Am Dienstag hatten abermalige Spannungen zwischen China und den USA die Anleger wieder stärker verunsichert. So hatten die USA wenige Tage vor wichtigen Verhandlungen im Zollstreit einige chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren auf eine schwarze Liste gesetzt.

Die neuen Spannungen belasteten auch den US-Aktienmarkt. Dass der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, Maßnahmen ankündigte, um erneuten Spannungen am kurzfristigen Geldmarkt entgegenzuwirken, ging angesichts der Handelsstreitigkeiten unter. Am Abend deutscher Zeit steht dann noch das Protokoll der letzten Sitzung der Fed auf der Agenda. Anleger erhoffen sich Hinweise, ob und wann die Notenbank den Leitzins weiter senken werden./mis/jha/