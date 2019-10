Drei schwache Tage in Folge haben die BASF-Aktie zuletzt wieder etwas zurück geworfen. In der Zeit fiel der Aktienkurs des Chemie-Konzerns auf bis zu 60,78 Euro. In den letzten Tagen zeichnete sich bei dem DAX-Titel aber charttechnisch die Bestätigung einer Unterstützungsmarke in der Zone um 60,95 Euro ab. Am unteren Bollinger-Band kam die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie zum Stillstand, an zwei Tagen in Folge gab es Tiefs bei 60,78 ...