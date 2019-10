Ab 17. Oktober 2019 – also exakt ein Jahr später – haben wir es nun mit der Legalisierung 2.0 zu tun. Cremes, Tinkturen, Verdampfer (Vapes), Lebensmittel und Getränke die CBD oder THC enthalten, werden ab diesem Zeitpunkt legal in Kanada zu erwerben sein. Experten gehen davon aus, dass der gesamte sog. "Cannabis-Infused Beverage" Markt von seinem aktuellen Marktwert von derzeit nur rund 800 Mio. USD bis zum Jahr 2023 bereits auf 1,4 Mrd. USD ansteigen soll. Bis zum Jahr 2025 wird sogar ein gigantischer Anstieg auf 4,4 Mrd. USD erwartet. Größere Wachstumsraten konnte ich in keinem anderen Sektor finden. BevCanna hat sich in den vergangenen Jahren darauf konzentriert für den Start des Cannabis-Getränke Booms bereit zu sein. Produktionsanlagen, Lizenzen, Marketing, Branding, eigene Anbauflächen, White Labelling – alles ist vorhanden. Die Highlights:

BevCanna Enterprises (CSE: BEV /WKN: A2PNFY) hat sich frühzeitig in einem Sektor positioniert, der durch die Legalisierung 2.0 heuer am 17. Oktober in Kanada ein gigantischer Markt werden sollte. Seit 17. Oktober 2018 ist Cannabis in Kanada bereits für den Freizeitgebrach komplett legalisiert. Was viele nicht wissen: Schon seit dem Jahr 2001 ist Marihuana dort für den medizinischen Gebrauch landesweit zugelassen.

CEO von BevCanna hat mit Trace Beverage zuvor bereits eine Getränkemarke erfolgreich in Kanada etabliert

Massiver Anstieg des Marktwerts für den Cannabis-Getränkemarkt erwartet

Alle Lizenzen von Health Canada für den Anbau, Produktion und Verkauf erhalten

130 Acre Outdoor Anbaufläche + 40.000 sq ft (3.700 m²) Fertigungshalle mit Expansionmöglichkeit auf 170.000 sq ft.

Derzeitige Produktionskapazität von 72 Mio. Flaschen pro Jahr

Für das Jahr 2020 bereits Umsätze von 39 Mio. CAD und ein EBITDA von 10 Mio. CAD erwartet

Ab November 2019 soll bereits das LEV (CBD/THC) Getränkepulver in Kalifornien verkauft werden.

Ab 2020 Roll-Out in Kanada



Was macht BevCanna genau?

Das Unternehmen kann als Full-Service Anbieter im Bereich der "Cannabis Infused Drinks" gesehen werden.

- Kultivierung (Anbau von Cannabis)

- Verarbeitung/Exraktion von CBD und THC aus der Pflanze

- Zugriff auf Quellwasser in British Columbia

- Produktentwicklung

- Verpackung

- Abfüllung

- Verkauf



Quelle: BevCanna



Zusätzlich zu den derzeit drei Eigenmarken bietet BevCanna auch einen sog. White Label Service an, der für zusätzlich Umsatz sorgen wird. Firmen können Getränke auch mit eigenen Rezepturen bei BevCanna herstellen lassen und dann eigene Etiketten anbringen lassen.



Die derzeitige Kapazität reicht für 72 Mio. Flaschen pro Jahr, was im kommenden Jahr 2020 bereits Umsätze von 39 Mio. CAD und ein EBITDA von 10 Mio. CAD erwartet.



Das Rohmaterial wird dabei auf einer Fläche von 130 Acre im schönen Okanagan Valley in British Columbia, Kanada angebaut. Hier hat man bereits im Juli 2019 die sog. "Hemp Cultivaten License" der Health Canada erhalten. Diese soll demnächst in eine "Cannabis Cultivaten License" umgewandelt werden.



Drei unterschiedliche Marken (Anarchist Mountain, Grüv und LEV) sorgen dabei für Abwechslung und sollen eine möglichst große Kundengruppe ansprechen.

Der Roll-Out in Kalifornien soll bereits im November erfolgen. Der Markteintritt in Kanada wird für Q1 2020 erwartet.



Quelle: Bevcanna – Illustration CannabisReport.de



Welch wichtige Rolle das richtige Branding und Marketing bei Getränken spielt, hat die Marke Monster Beverage (Nasdaq: MNST) gezeigt. Die Aktie konnte seit dem Jahr 2003 eine Performance von rund 68.000% hinlegen und war damit die beste Aktie dieses Jahrzehnts. Berechnet man die Aktienspilts mit ein, so lag der Aktienkurs von Monster im Januar 2000 bei 0,09 USD. Dieses Jahr im Sommer erreichte die Aktie mit 66 USD ihr Hoch. Das sind sogar wahnsinnige +73.200%.



Solch eine Performance ist also mit dem richtigen Branding und der smarten Positionierung einer Marke in einem heißen Sektor möglich.



Und dass man sich mit Branding und Marketing auskennt, hat CEO Marcello Leone in der Vergangenheit mit der Firma Trace Beverage bereits eindrücklich unter Beweis gestellt.



An dieser Stelle sei auch Emma Andrews erwähnt, ihres Zeichens Chief Commercialization Officer bei BevCanna. Sie ist zertifizierte Ernährungswissenschaftlerin und wurde zur besten ganzheitlichen Ernährungsberaterin in Kanada im Jahr 2018 ausgezeichnet. Sie ist spezialisiert auf Produktentwicklungen im Wellness ("better for you") Bereich. Außerdem ist sie maßgeblich am Joint Venture zwischen BevCanna und Nextleaf (CSE: OILS) beteiligt, welche für die Extrahierung der CBD und THC-Anteile aus der Cannabispflanze für BevCanna zuständig sind.



In einem Interview vom Juli 2019 gibt Sie exklusive Einblicke in die Geschäftsabläufe von BevCanna, ihren Background sowie den Sektor allgemein.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_8GlsgQMWQ8







Insgesamt kann das Management als sehr erfahren im Bereich der Getränke Szene angesehen werden. Mit namhaften Marken wie Mike’s Hard Lemonade, Vega und Trace Beverages hat man sein Geschick wenn es um Entwicklung und Markteintritt geht, bereits eindrücklich unter Beweis gestellt.



Die Stärken des Managements von BevCanna – Quelle: investingsnews.com



Was macht die Konkurrenz?

Konkurrenz belebt das Geschäft. Das trifft auf diesen Sektor wohl zu. Mit seinem Investment von 4 Milliarden USD machte Constellation Brands (u.a. Corona) in Canopy Growth (TSX: WEED) machte man ernst. Es ist naheliegend, dass aus dieser Richtung auch ein Cannabis-Getränk kommen wird.



Auch aus der Heineken Ecke gibt es Gerüchte um ein Cannabis-infused Getränk, genauso wie AB InBev, Inhaber von Budweiser und Labatt, die 50 Mio. USD in ein Joint-Venture mit Tilray investierten, um nicht-alkoholische Getränke mit CBD und THC zu entwickeln. Mit Heineken und AB InBev haben wir es mit den beiden weltweit größten Brauereien zu tun.



Eine bereits fortgeschrittene Entwicklung diesbezüglich sollte auch HEXO Corp (TSX: HEXO) aufweisen, die bereits im Oktober 2018 eine Kooperation mit Molson Coors eingingen.



Auch The Green Organic Dutchman (TSX: TGOD) hat eine eigene Research Abteilung in der man sich um die Entwicklung von Getränken mit CBD und THC als Inhaltsstoff kümmert.



CannTrust (TSX: TRST) versucht ebenfalls im Markt der Cannabis-Getränke Fuß zu fassen, genau wie Tinley (CSE: TNY), New Age Beverages (USA: NBEV), Sproutly (CSE: SPR) oder The Alkaline Water Company (TSX-V: WTER) und Hill Street Beverage (TSX-V: BEER).



Quelle: BevCanna



In einer unabhängigen Umfrage unter 2.000 Menschen aus Juli 2019 gaben 60% an, CBD-basierte nicht-alkoholische Getränke probieren zu wollen, sobald diese legal wären. Als Hauptgrund gab man an, dass diese leichter zu konsumieren wären als ein klassischer Joint, und man sich davon vor allem verbesserte Schlafqualität und Schmerzlinderung erhofft. Die Nachricht zur Umfrage finden Sie hier:

www.businesswire.com/news/home/20190719005066/en/BevCanna-Finds-Canadian-Consumers-Excited-Cannabis-Infused-Beverages



Das Management von BevCanna bringt also die richtige Expertise und Erfahrung mit, um das Unternehmen in diesem künftig rasant wachsenden Markt zu positionieren. Der Börsengang von BevCanna erfolgte erst im Juli 2019. Die IPO-Aktien hatten vorbörslich einen Preis von 0,50 CAD (kanadische Dollar). Das Hoch lag seitdem bei 1,00 CAD, das Tief bei 0,26 CAD. Der letzte Schlusskurs notiert mit 0,485 CAD was umgerechnet 0,33 EUR entsprechen.



Weiterführende Informationen zum Unternehmen finden Sie direkt auf der Website von BevCanna: www.bevcanna.com

