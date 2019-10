Wirecard und das blinde Huhn

Auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn – dieser beliebte Spruch trifft auch bei der Kapitalanlage zu. Und Sie kennen das sicher auch, gerade wenn man etwas neu anfängt oder zum ersten Mal unternimmt, kommt oftmals das Glück dazu. Sie spielen zum ersten Mal Schafkopf (oder, im Norden, Skat, und im Wilden Westen Poker) und haben gleich das beste Blatt für ein schmissiges Solo. Das heißt, auf die Kapitalanlage übersetzt, ein frischgebackener Anleger kauft sich in sein Depot voller Begeisterung seine ersten Aktien in einer Phase, in der von allen Seiten Kaufsignale zu hören und sehen sind, sich die Kurse in einem längeren Aufwärtstrend befinden. Warum viele Anleger in die Börsenfalle tappen, lesen Sie im Beitrag der Börse München – hier.