Wirecard – 60 Prozent als Traumziel

Liebe Leser, was ist bei WDI los? Rauf am Montag, Take Profit in unserem Turbo-Depot, dann runter am Dienstag! Margen-Druck? Enttäuschung am Kapitalmarkttag. Druck gleichzeitig im TecDAX, da auch Qiagen und Infineon massiv drücken. Was kann man darauf machen und was bietet sich bei WDI an? Wir liefern unser Wirecard-Spezial Nummer 4 im Jahr 2019. Die ersten drei gingen voll auf, die Volatilität bei WDI ist ein Traum, um Ideen umzusetzen.

Übrigens – Goldman hat bei Wirecard 62% vom aktuellen Kurslevel aus nochmal bestätigt als Ziel. Dazu gibt es Gesamtmarkt ein spannendes, eindeutiges Signal, das wir morgen im ersten Börsenletter zum Mittwoch aufgreifen.

Zu WDI: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Wirecard nach einer Erhöhung der Unternehmensziele für 2025 auf der “Conviction Buy List” mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die neuen Ziele stimmten ihn zuversichtlich, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie untermauerten, dass der Zahlungsabwickler längerfristig im prozentual zweistelligen Bereich wachsen könne.