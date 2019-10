EMX Royalty-Partner Sienna Resources packt an

EMX Royalty (1,80 CAD/1,23 Euro; CA26873J1075) profitiert von Erfolgen seiner Partner. „Sienna Resources hat seine Pläne, weitere Bohrungen auf dem Slättberg Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt in Zentralschweden durchzuführen, bekannt gegeben. Das Bohrprogramm ist voll genehmigt und ist für den Spätsommer oder frühen Herbst vorgesehen“, hat das EMX-Management im Quartalsbericht zum 30. Juni geschrieben. Tatsächlich hat nun Sienna erklärt, dass das Bohrprogramm auf dem Slättberg-Projekt begonnen hat.

Nickel – ein gefragter Rohstoff

Dabei wurde auf Daten des 2018 durchgeführten Bohrprogramms sowie elektromagnetische Messungen zurückgegriffen, um die besten Bohrstandorte herauszufiltern. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Suche nach Nickel. Denn der Preis des in der Stahlindustrie eingesetzten und zukünftig beim Batteriebau immer stärker benötigten Metalls ist bisher im Jahr 2019 um 66 % auf knapp 18.000 USD je Tonne gestiegen. Getrieben wurde der Preis nicht zuletzt durch einen um 42 Prozent abgebauten Lagerbestand.

Chancen im historischen Bergbaucamp

Die Slättberg-Liegenschaft umfasst mindestens 16 historische Minen, wobei die Aktivitäten dort zumindest seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt sind. Die dortigen massiven Sulfid-Mineralisierungen beinhalten insbesondere Nickel, Kupfer und Kobalt. Dies sind drei Metalle, die entweder bereits für die Infrastruktur im Strombereich sehr wichtig sind (Kupfer) oder immer mehr Bedeutung im Sektor der Akkuproduktion (Kobalt, Nickel) bekommen dürften.

Eine Mineralisierung wurde bereits bis zu einer Tiefe von 100 Metern durch historische Bohrungen nachgewiesen. Dabei ist das Vorkommen in die Tiefe und in der Ausdehnung offen. Nicht zu verachten ist die bei Slättberg vorhandene Infrastruktur, die das Erschließen von Rohstoffvorkommen vereinfacht. So ist das Gebiet ganzjährig zugänglich, Stromleitungen und eine Eisenbahnstrecke befinden sich in der Nähe. Es gibt zudem 5 Hütten in der Region.