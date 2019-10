An so gut wie keinem deutschen Unternehmen, das in konjunktursensiblen Branchen agiert, ging die markante Abschwächung der Wirtschaft vorbei, auch an Siemens nicht. Und wie fast überall waren es auch hier weniger die Umsätze, die Stirnrunzeln bei den Investoren auslöste, sondern die unter Druck geratenen Gewinnmargen. Dadurch blieb der Gewinn unter den Erwartungen. Und sogar das eigene Umsatzziel sei herausfordernder geworden, kommentierte das Unternehmen die Ergebnisse des dritten Quartals des bei Siemens immer am 30. September endenden Geschäftsjahres.

Wirft man einen Blick auf die Konjunkturdaten hierzulande ebenso wie weltweit, wäre es durchaus eine Überraschung, sollte Siemens bei der Vorlage des Gesamtjahresergebnisses, die für den 7. November avisiert ist, doch wieder mit starken Margen und Gewinnen aufwarten können. Doch genau diese Hoffnung hatten diejenigen Akteure, die die Aktie bis Ende September wieder genau dorthin nach oben zogen, wo die scharf negative Reaktion auf die letzte Bilanz begann. Genau dorthin – aber nicht weiter. Damit wird es jetzt interessant: