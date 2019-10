Das Umsatzplus von 3 Prozent bei Qiagen im dritten Quartal liegt unter den Erwartungen. Dies liegt vor allem am Geschäft in China. Neben den Zahlen steht der überraschende Rücktritt von CEO Peer Schatz im Fokus, der die Gesellschaft 15 Jahre lange führte. Gründe für den Rücktritt gibt es nicht, die Analysten von Baader vermuten, dass er mit den Zahlen und der Neuausrichtung in Zusammenhang stehen könnte. Interims-CEO ist ...