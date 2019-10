Doch warum gewinnt das Value-Investing wieder an Popularität? Schließlich galten Wachstumsaktien lange Zeit als das Nonplusultra. Franz-Josef Leven, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Aktieninstituts, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Die zugespitzte Lage im Nahen Osten, die fortbestehenden Diskussionen um Zölle und andere Handelsschranken sowie wirtschaftlich rauere Zeiten sorgen für Unsicherheit und treiben die Volatilität am Aktienmarkt. In solchen Zeiten sind Substanzwerte oftmals stärker gesucht. Anleger verbinden damit die Hoffnung, dass es sich bei Value-Aktien um „sichere Häfen“ handelt, die stürmischen Zeiten mehr standhalten können und gleichzeitig eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite aufweisen, im Gegensatz zu Beteiligungen in Unternehmen, die stärker auf die Konjunktur oder andere Faktoren reagieren. Unser DAX-Rendite-Dreieck zeigt aber, dass ein breit gestreutes und kontinuierliches Aktieninvestment langfristig eine hervorragende Rendite erzielt – ob sich häufiges Umschichten für den Privatanleger lohnt, ist demgegenüber mehr als fraglich.“

Hans-Jürgen Haack, Ressortleiter Marktanalysen bei PP-Asset Management GmbH, ist davon überzeugt, dass Investments in Value-Aktien langfristig eine gute Entscheidung sind, auch wenn sie kurzfristig womöglich schlechter performen. Gegenüber wallstreet:online sagte er: „Bei sehr langfristiger Betrachtung sind Value-Aktien (inkl. ihrer meist hohen Dividenden) für Anleger eines der besten Investments, zumal auch die Volatilität dieser Aktien angenehm niedrig ist. Da diese oft defensiven Aktien jedoch schon längere Zeit en vogue (und damit in den Depots übergewichtet) sind, erwarte ich für die nächsten 6 bis 9 Monate eher eine Underperformance.“

Doch es gibt auch Kritiker des Value-Investings. Sie argumentieren, dass Value-Anlagen seit der Finanzkrise durchschnittlich eine deutlich niedrigere Rendite erzielt haben, als Wachstumsaktien. Fred Imbert, Redakteur beim US-Nachrichtensender CNBC, berichtet, dass der „SPDR S&P Growth ETF“ seit dem Tiefpunkt im März 2009 um rund 400 Prozent gestiegen sei. Im selben Zeitraum sei der „SPDR S&P 500 Value ETF“ lediglich um etwa 250 Prozent gestiegen. In Zeiten von niedrigen Zinsen schnitten Value-Anlagen schlechter ab als Wachstumsaktien. Außerdem würde der Wert moderner Unternehmen zunehmend durch immaterielle Vermögenswerte bestimmt, argumentieren Kritiker des Value-Investings.

Autor: Ferdinand Hammer

Service: Produktauswahl Value-Aktien, Value-Fonds*

Wir haben für Sie, unsere Leser, ein Produkt zum Thema Value-Fonds gefunden. Auf den Seiten unseres Partners FondsDISCOUNT.de finden Sie dazu detaillierte Produktbesprechungen und Zeichnungsmöglichkeiten:

Acatis Gané Value Event Fonds A (WKN: A0X754)

Der Gründer von Acatis ist Dr. Hendrik Leber, der "deutsche Warren Buffett". Leber ist auch jedes Jahr bei Buffetts Roundtable. Das Fondsmanagement-Team des Acatis Gané Value Event Fonds A ist u. a. Fondsmanager des Jahres 2019 geworden, berichtet Marco Witteck von FondsDISCOUNT.de.

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie auf die Links oben klicken und sich vielleicht für ein Produkt zum Thema entscheiden, wird uns das vergütet. Es liegt auf der Hand, dass wir dabei auf Produktseiten unseres Partners FondsDISCOUNT.de verlinken - nicht ohne handfesten Grund: FondsDISCOUNT.de, gerade frisch zur „Bank des Jahres“ gekürt, bietet über 22.826 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag an. Hinzu kommen ETFs, Direktinvestments und Robo-Advisor-Lösungen – alle zu preisgünstigen Konditionen. Einfach viele Auswahlmöglichkeiten für Selbstentscheider.