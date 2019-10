Kann sich die Wirecard-Aktie in den nächsten Tagen wieder von den hohen Verlusten der vorigen Tage erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Obwohl Wirecard, der Anbieter von elektronischen Lösungen für den Zahlungsverkehr im Rahmen eines Kapitalmarkttages in New York seine hoch gesteckten Wachstumsziele vorstellte, gab der Kurs der in den vergangenen Tagen stark unter Druck geratenen Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) weiter nach. Schlussendlich beendete die Aktie den gestrigen Handelstag mit einem Minus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Trotz der neuesten Analysen von Goldman Sachs und der Baader Bank, im Zuge derer die Aktie mit einem Kursziel von 230 Euro zum Kauf empfohlen wird, startete die Aktie mit Verlusten in den neuen Handelstag, konnte aber in weiterer Folge wieder den Vortagesschluss überwinden. Kann sich die volatile Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 150 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.