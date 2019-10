Infrastruktur als Schlüssel zum Wachstumspotenzial des afrikanischen Kontinents

"In den 50er und 60er Jahren entsprach das Infrastrukturdefizit in Afrika in etwa dem anderer Entwicklungsländer. Durch politische Instabilität, das Vertrauen der Regierungen auf Rohstoffe als Haupteinnahmequelle und die Fehlverteilung von Mitteln (z.B. mangelhafte Finanzplanung, Korruption) ist der Kontinent von den restlichen Schwellenländern abgehängt worden. Diese Kluft hat sich durch das Missverhältnis zwischen Afrikas rasant wachsender Bevölkerung und der Infrastrukturentwicklung weiter vergrössert. Ein Hauptgrund dafür ist, dass afrikanische Regierungen bei ihren Budgetentscheidungen über Löhne oder Subventionen häufig den Binnenkonsum stärker fördern als Investitionen.

Abgesehen von der mangelnden Unterstützung durch die öffentliche Hand ist die nur geringe Beteiligung des Privatsektors mit weniger als 10% der Infrastrukturinvestitionen insgesamt ein weiterer Grund für den geringen Kapitalstock. Aufgrund fehlender Regulierung und schwacher Institutionen fehlt Projekten in der Region im Allgemeinen die langfristige Transparenz und eine ausreichende Rendite, um privates Kapital anzulocken.