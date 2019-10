Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Blue Cap-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer Ersteinschätzung die Aktie der Münchner Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) zu kaufen.Die Blue Cap AG habe in den vergangenen Jahren ein kräftiges Umsatzwachstum verzeichnet, was sich auch in 2019 durch weitere Akquisitionen fortsetzen sollte. [ mehr