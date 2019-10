Wirecard bis Daimler – es geht rein gar nichts…

Liebe Leser von Feingold Research, wir wissen – es ist unfassbar ärgerlich. Und wir haben in den letzten Stunden reichlich Post erhalten. Für alle und transparent – der Broker Comdirect zeigt heute eine desaströse Leistung und es scheint rein gar nichts zu gehen. So melden es unsere Leser. Wir können uns dafür nur entschuldigen, dass einige Trader vor allem im Turbo-Depots ihre Orders möglicherweise nicht durchhandeln können. Ob Wirecard, Qiagen, Infineon oder Daimler – Comdirect ist off. Wir informieren Euch, sobald es wieder flächendeckend geht und berücksichtigen solche Tage natürlich auch bei unserem Brokervergleich. Beste Grüße Euer Team Feingold Research