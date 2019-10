Die gestrige Volatilität bei der Wirecard-Aktie ist auch heute nicht aus dem Markt: Am Mittwochmorgen fällt der Aktienkurs zunächst unter den charttechnischen Support um 137,05/137,25 Euro, der sich in den letzten Tagen zeigte. An einer direkt darunter liegenden Unterstützungsmarke dreht der Trend heute aber: Für die Wirecard-Aktie wird das bisherige Tagestief bei 134,90 Euro notiert - und damit inmitten der charttechnischen ...