Die Notenbanken bewegten sich im September weiter auf ihrem Lockerungskurs.

Strategie

Monetäre Situation:

Realwirtschaftliche Situation:

Marktentwicklungen

Die Stimmung an den Aktienmärkten war im September weitestgehend optimistisch. Trotz einer sich verschlechternden Sicherheitslage im Nahen Osten nach einem Drohnenangriff auf die größte Ölverarbeitungsanlage in Saudi-Arabien blieben Marktteilnehmer offensiv. Zum Monatsende setzten sich dann wieder Rezessionsängste der Anleger durch. Alle Regionen beendeten den Monat im Plus. TOPIX Futures konnten mit 6,5% am meisten zulegen. Hier sorgte eine Einigung der USA und Japan bezüglich eines ersten, begrenzten Handelsabkommens für Rückenwind. Futures auf den S&P500 Index beendeten den Monat fest mit 2,7%.

Die Anleihemärkten gerieten nach dem starken Renditeverfall der letzten Monate wieder etwas unter Druck. Insbesondere Renditen für lange Laufzeiten stiegen im Monatsverlauf etwas an und sorgten für Kursverluste bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Viele Marktteilnehmer nahmen ihre Gewinne mit. Zum Monatsende tendierten die Anleihen wieder etwas freundlicher. Futures auf die zehnjährigen Staatsanleihen in Kanada markierten mit -1,7% das Schlusslicht im regionalen Vergleich. Am besten entwickelten sich Gilt Futures mit -0,1%. Hier hatte die Bank of England aufgrund der Brexit-Unsicherheiten mögliche Zinssenkungen ins Gespräch gebracht. Edelmetalle beendeten die seit Jahresbeginn andauernde Rallye und gaben auf Monatssicht (in EUR) -3,7% ab. In unserem Fonds ansa - global Q opportunities konnten wir negative Beiträge aus Anleihen und Rohstoffen durch unsere Allokation in Aktien kompensieren.

