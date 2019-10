Laurent Clavel, Head of Research bei AXA Investment Managers und Serge Pizem, Global Head of Multi-Asset Investments bei AXA Investment Managers erläutern ihre makroökonomischen Überzeugungen und ihre Asset Allokation für Oktober 2019.

Laurent Clavel geht davon aus, dass die EZB für den Euroraum nur wenig Spielraum für weitere Zinssenkungen hat und dass es höchste Zeit für fiskalpolitische Impulse ist, insbesondere in Deutschland: „Trotz der Gerüchte um öffentliche Investitionen außerhalb des Haushaltes bleiben wir skeptisch bezüglich einer bedeutsamen bevorstehenden Konjunkturmaßname.“

Für EUR Investoren sind 70 Prozent der globalen Anleihen inzwischen negativ verzinst – das ist ein Novum für institutionelle Anleger

Dank der Präventionsmaßnahmen der US-Notenbank gehen wir jedoch nach wie vor davon aus, dass in Abwesenheit eines externen Schocks, eine US-Rezession in den nächsten 12 Monaten knapp vermieden wird

Es bestehen jedoch nach wie vor einige begrenzte Risiken, die immer wieder neu aufleben: US/China-Handelskrieg, No-Deal-Brexit, Italien

Ein kurzfristiger Fiskalimpuls aus Nordeuropa wäre zu begrüßen, bleibt aber wohl aus

Die letzten Monate haben dazu geführt, dass etwa 70 Prozent des globalen Rentenmarktes, abgesichert in EUR, negativ sind. Unsere Berechnung umfasst alle Staatsanleihen aus den Industrienationen, Investment-Grade- und High Yield-Unternehmensanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks sowie Anleihen aus Schwellenländern in Hartwährungen.

Wie ist es dazu gekommen? Erstens setzt sich ein nunmehr 30-jähriger globaler Trend sinkender Zinsen fort. Die immer älter werdende Gesellschaft sowie die zunehmend ungleiche Verteilung bei Einkommen und Nettovermögen – wobei die marginale Sparquote mit dem Einkommen und dem Reichtum zunimmt – und nicht zuletzt die Globalisierung: All dies hat dazu beigetragen, eine globale Sparflut auszulösen und die Nachfrage nach Schulden anzukurbeln. Zweitens hinterließ die globale Finanzkrise 2008-2009 tiefe Spuren in den Denk- und Verhaltensweisen der Haushalte und Unternehmen. Per Saldo erhöhte die Krise die Verschuldung, reduzierte die Gesamtnachfrage und stärkte den Überschuss der Ersparnisse gegenüber Investitionen. Drittens wurden die Finanzvorschriften im Zuge der Krise verschärft, von Banken über Versicherer bis hin zu anderen institutionellen Investoren. In jüngster Zeit wurden diese strukturellen Faktoren durch zyklische Faktoren verstärkt, nämlich die Befürchtungen der Märkte vor einem Konjunkturabschwung und einer zusätzlichen geldpolitischen Lockerung.