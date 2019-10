Großaktionär Acciona hat eine Barkapitalerhöhung bei Nordex vollständig gezeichnet. So kommen brutto rund 99 Millionen Euro in die Kasse von Nordex. Acciona hält nach der Finanzierungsrunde 36,3 Prozent an Nordex, daher muss die Gesellschaft ein Übernahmeangebot an die weiteren Aktionäre richten. Grund ist das Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent. Die Offerte soll bei 10,32 Euro je Aktie liegen. Es gibt am Markt Stimmen, ...