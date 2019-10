Das tendenziell freundliche Aktienmarktumfeld setzte sich im September fort.

Auch die europäische Zentralbank hat die hohen Erwartungen des Marktes nicht enttäuscht und wird ab 1. November wieder 20 Mrd. Euro monatlich an Wertpapieren erwerben, gleichzeitig wurde auch der Einlagenzins auf -0,5% gesenkt. Noch wichtiger war die Aussage, das Niedrigzinsversprechen an die Inflationsentwicklung zu koppeln und nicht mit einem festen Datum zu versehen. Diese geldpolitischen Maßnahmen konnten die (geo-)politischen Sorgen um den US-China-Handelsstreit, den Brexit, das potenzielle Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump oder die Spannungen im Mittleren Osten überlagern.

Alle großen Aktienmärkte zeigten Zuwächse, mit Japans Nikkei Index mit 5,7% an der Spitze, gefolgt von den europäischen Märkten mit rund 4% Zugewinn. In unserer Aktienallokation konnte neben dem EuroStoxx-50 vor allem der indische Markt überzeugen. Griechenland und Vietnam blieben mit ca. 3% und 1,3% etwas zurück. Auch der australische Markt legte nach vorangegangener, starker Performance im September eine Pause ein. Weiterhin trägt unser Credit-Cluster stark zur Performance bei. Hier sind insbesondere die beiden EMD-Positionen, Staatsanleihen in lokaler Währung sowie USD-denominierte Unternehmensanleihen zu nennen. Die übrigen Corporates-Segmente lagen leicht negativ.

Unsere Position in italienischen Staatsanleihen profitierte von einem weiteren Renditerückgang im 10-jährigen Segment auf 0,82%. Insgesamt lieferte der Multi-Asset Global 5 im September einen Wertzuwachs von 0,56% (institutionelle Anteilscheinklasse) bzw. 0,55% (private Anteilscheinklasse). Nachdem die geldpolitischen Impulse nun verarbeitet sind, wird sich der Markt verstärkt an Fundamentaldaten orientieren. Auch wenn in Europa erste Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung thematisiert werden, bleiben die konjunkturellen Risiken imminent, zusätzlich belasten die oben aufgeführten politischen Risiken, sodass nach unserer Erwartung im 4. Quartal das Risikomanagement große Bedeutung erlangen sollte. Zumal die Asset Manager versuchen werden, die bisherigen Jahresergebnisse zu halten. Unsere Strategie beruht weiterhin auf einem defensiv akzentuierten Aktienmarktrisiko, das Chancen in Einzelmarkten gegenüber generellem Beta-Risiko favorisiert sowie auf dem geldpolitisch induzierten Carry-Trade im Credit-Markt.







