Diese hat zum Ziel, die drei Plattformen Fixed Income, Framlington Equities und Multi Asset zu bündeln, um so eine Verbesserung der Anlageprozesse und -performance zu erreichen.

Mit sofortiger Wirkung treten die folgenden Berufungen in Kraft:

Chris Iggo wird zum Chief Investment Officer für Core Investments ernannt. Als solcher wird Iggo das „virtuelle“ Investmentinstitut von Core Investments leiten, das die Erkenntnisse der Teams in den Bereichen Research, Quant Lab und Responsible Investment zum Nutzen aller Portfoliomanager in allen Anlageklassen zusammenführt.

wird zum Chief Investment Officer für Core Investments ernannt. Als solcher wird Iggo das „virtuelle“ Investmentinstitut von Core Investments leiten, das die Erkenntnisse der Teams in den Bereichen Research, Quant Lab und Responsible Investment zum Nutzen aller Portfoliomanager in allen Anlageklassen zusammenführt. Marion Le Morhedec wird zum Head of Active Fixed Income Europe & Asia ernannt. Zu Le Morhedecs Aufgabe gehört der Aufbau einer Strategie, mit der AXA IM ihre Präsenz in diesem für sie wichtigen Bereich ausbauen kann.

wird zum Head of Active Fixed Income Europe & Asia ernannt. Zu Le Morhedecs Aufgabe gehört der Aufbau einer Strategie, mit der AXA IM ihre Präsenz in diesem für sie wichtigen Bereich ausbauen kann. Serge Pizem wird zum Head of Multi Asset berufen und leitet folglich sämtliche Multi Asset Investment-Teams von AXA IM. Das Management der Optimal Income Range liegt weiterhin in seiner Verantwortung. Seine Erfahrung und überall anerkannte Expertise soll AXA IM helfen, ihre Position in diesem sehr gefragten und differenzierenden Kompetenzbereich zu stärken.

wird zum Head of Multi Asset berufen und leitet folglich sämtliche Multi Asset Investment-Teams von AXA IM. Das Management der Optimal Income Range liegt weiterhin in seiner Verantwortung. Seine Erfahrung und überall anerkannte Expertise soll AXA IM helfen, ihre Position in diesem sehr gefragten und differenzierenden Kompetenzbereich zu stärken. Laurent Clavel wird zum Head of the Quant Lab ernannt, das Innovationen vorantreiben soll. Der Fokus liegt dabei auf quantitativem Research, Portfolio Engineering, Product Engineering und Strukturierung.

„Ich bin davon überzeugt, dass das neue Management-Team die Teams enger zusammenschweißen und die Art und Weise, wie wir Portfolios verwalten, grundlegend verändern wird. Das wird sich auch positiv auf die Performance auswirken. Wir wollen auf unseren Stärken aufbauen und diese nutzen, um für unsere Kunden das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, sagt Hans Stoter, AXA IM Global Head of Core Investments.

Biografien

Laurent Clavel

Laurent Clavel war zuvor Head of Research bei AXA IM. 2015 kam er als International Economist zu AXA IM, bevor er zum Head of Macroeconomic Research ernannt wurde. Vor AXA IM arbeitete er zwei Jahre lang am französischen Statistischen Institut (INSEE) als Head der Forecasting Unit. Zuvor war Clavel drei Jahre lang an der französischen Botschaft in Stockholm tätig, wo er als Finanzberater des französischen Finanzministeriums die nordischen Volkswirtschaften abdeckte. Darüber hinaus war er auch für das französische Haushaltsministerium und das französische Statistische Institut tätig. Clavel hat einen Abschluss an der Ecole Polytechnique und einen MSc in Wirtschaftswissenschaften an der Paris School of Economics, Statistics and Finance (ENSAE Paris Tech).