Auf dem gestrigen Kapitalmarkttag hat Wirecard keine großen, neuen Partnerschaften vorgestellt. Auch fehlt der Kooperationspartner Softbank auf dem Meeting. Das hat manche Beobachter überrascht. Einige äußern in der Folge ihre Sorge um die Beteiligung von Softbank an den Aktivitäten von Wirecard. Erstaunen gab es bisweilen auch über die neue Margenprognose. Wirecard will 2025 eine EBITDA-Marge von 31,7 Prozent schaffen, bisher ...