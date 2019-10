Das Korrekturszenario dominiert unverändert im Cannabis-Sektor. Eine Vielzahl von Cannabis-Werten bildete zuletzt neue Bewegungstiefs aus. Temporären Erholungsversuchen ging hingegen bereits die Luft aus, noch ehe sie sich überhaupt richtig entwickeln konnten. Ein Beispiel für die aktuelle Situation ist die (charttechnische) Lage der Cronos-Group-Aktie.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.09. hieß es u.a. „[…] Das Ganze manifestiert sich in einem intakten Abwärtstrend. Das markante Doppeltop bei 33,0 CAD aus dem Februar und März dieses Jahres ist angesichts eines aktuellen Kursniveaus von 12,0 CAD ganz weit weg. Der letzte (verzweifelte) Versuch im August, die 200-Tage-Linie wieder zurückzuerobern, fiel ebenfalls in sich zusammen. Insofern gilt es die nächsten potentiellen Bewegungsziele zu thematisieren. Man könnte es lapidar formulieren: Bis zur nächsten Unterstützung bei 10,0 CAD ist es auch nicht mehr weit! Ein Test dieser Zone scheint mit Blick auf die intakte Korrektur unausweichlich zu sein. Die Bewegung ist natürlich stark überverkauft. Die Aktie wäre somit eigentlich „reif“ für eine Erholung, doch erst Vorstöße über die 15,0 CAD oder noch besser über die 18,0 CAD hinweg würden aus charttechnischer Sicht Relevanz erlangen…“



Es dauerte dann auch nicht lange, bis die Aktie in Richtung 11,0 CAD abtauchte und mit 11,15 CAD ein neues Bewegungstief ausbildete. Der von uns befürchtete Test der 10,0 CAD konnte zunächst verhindert werden. Allerdings könnte es nur eine Verschnaufpause sein, denn die zwischenzeitliche Erholung ließ wichtige Attribute vermissen, denn ihr ging bereits im Bereich von 12,5 CAD die Luft aus. Mit aktuell 11,36 CAD (Schlusskurs 08.10.) rückt das bisherige Verlaufstief wieder bedrohlich nah.

Kurzum: Der jüngste Erholungsversuch belegt einmal mehr die aktuell angeschlagene charttechnische Verfassung der Aktie. Sollte es unter die 11,15 CAD gehen, könnte sich die Bewegung auf 10,0 CAD fortsetzen. Auf der Oberseite bleibt es hingegen dabei, dass erst ein Ausbruch über die 15,0 CAD Relevanz hätte. Kurzfristig gilt es nun zudem, den Bereich von 12,5 CAD zu überwinden.