Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Nachdem die GESCO AG in den vergangenen beiden Geschäftsjahren deutlich vom konjunkturellen Rückenwind in der Investitionsgüterindustrie habe profitieren können, habe sich die abflauende konjunkturelle Dynamik zuletzt auch zunehmend im Zahlenwerk der Wuppertaler niedergeschlagen. [ mehr