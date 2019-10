Bei der Medigene-Aktie tut sich aktuell charttechnisch was. Nachdem der Biotech-Titel zuletzt unter Druck stand und seit Mitte September von 6,85 Euro auf 5,785 Euro gefallen ist, zeichnet sich eine Wende nach oben ab. Aktuell notiert der Aktienkurs der Süddeutschen auf Tageshoch bei 6,095 Euro - ein Plus von 3,22 Prozent zum Vortag. Es zeichnet sich ein möglicher Ausbruch über die erste kleine Hürde bei 6,040/6,085 Euro ab, die in ...