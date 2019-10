Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (27.09.) notierte die Aktie von JPMorgan Chase noch in unmittelbarer Schlagdistanz zum zentralen Widerstandsbereich 120,0 / 118,0 US-Dollar. Ein frisches Kaufsignal schien in Reichweite zu sein. Letztendlich scheiterte die Aktie jedoch mit diesem Unterfangen.

Zum Abschluss der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Nach einer knackigen Korrektur im vierten Quartal 2018 drehte der Wert im Bereich von 91 US-Dollar erneut nach oben ab und installierte die aktuelle Aufwärtsbewegung. Gelingt die Krönung dieses Mal? Ein Ausbruch über die 120er Marke (idealerweise mit ordentlich Dampf vorgetragen) könnte eine richtungsweisende Weichenstellung herbeiführen. Die Tür stünde in diesem Fall offen. Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 112,0 US-Dollar ab. Unter allen Umständen ist ein Rutsch unter die 105,0 US-Dollar zu vermeiden. […] Noch mangelt es der Aktie ein wenig an Durchschlagskraft. Solange sich die Konsolidierung oberhalb von 105,0 US-Dollar abspielt, ist aus unserer Sicht das übergeordnet bullische Szenario intakt. Taucht die Aktie jedoch darunter ab, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

Der Widerstandsbereich schmetterte die Versuche ab. Die Aktie trat den Rückzug an und droht nun, unter die wichtigen 112,0 US-Dollar zu rutschen. Sollte dieser Fall eintreten, könnte sich die Bewegung aus charttechnischer Sicht noch auf 105,0 US-Dollar ausdehnen. Sollte es für den Wert auch unter die 105,0 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Doch soweit ist es noch nicht.

Die Aktie hat gegenwärtig Schwierigkeiten, sich gegen den konsolidierenden Gesamtmarkt erfolgreich zu behaupten. Die weitere Entwicklung des Gesamtmarktes wird die Perspektiven maßgeblich mitbestimmen. Allerdings könnte es auch in der nächsten Woche bereits signifikante Impulse für die Aktie geben, denn am 15.10. steht die Veröffentlichung der aktuellen Q3-Daten an.

Kurzum: Im besten Fall kann sich die Aktie weiterhin oberhalb von 112,0 US-Dollar halten, doch die aktuell fragile Lage des Gesamtmarktes mahnt zur Vorsicht. Frischen Wind (in jedwede Richtung) könnten die anstehenden Quartalszahlen entfachen. Die maßgeblichen Kursbereiche liegen bei 120,0 US-Dollar auf der Oberseite und 105,0 US-Dollar auf der Unterseite.