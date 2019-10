Die BaFin wirft der BTC-ECHO GmbH einen Verstoß gegen das Wertpapiergesetz vor. Ein Wertpapier in Form eines Security Token sei ohne die vorherige Veröffentlichung eines Prospekts öffentlich angeboten worden, so der Vorwurf.

In einer Pressemitteilung der BaFin vom Montag heißt es: „Es besteht der hinreichende Verdacht, dass die BTC-ECHO GmbH in Deutschland ein Wertpapier in Form von „SECURITY TOKEN“ öffentlich anbietet.“ Und weiter: „Entgegen Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 wurde hierfür kein Prospekt veröffentlicht.“