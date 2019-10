London (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Umfragen steuert die von der Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) geführte Koalition auf einen deutlichen Wahlsieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag zu, so Michail Diamantopoulos, Portfolio Manager Emerging Markets Fixed Income bei Investec Asset Management, im Kommentar zu den Parlamentswahlen in Polen. [ mehr