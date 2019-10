Stagnation und Niedrigzins: Anleger müssen sich für japanische Verhältnisse wappnen

Wiederholt sich in der Eurozone die Geschichte Japans? Diese Frage stellt sich Luc Filip, Investment-Leiter bei der Bank Syz. Hier sein Kommentar.Luc Filip, Investment-Leiter bei der Bank SyzIm Juli gab es einen Vorgeschmack auf die künftige Entwicklung an den Finanzmärkten: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel erstmals unter den Einlagensatz der Europäischen Zentralbank. Das Gespenst der Japanisierung hat Europa erreicht und zwingt Anleger zum Umdenken. Unter Japanisierung versteht man japanische Verhältnisse, wie sie dort in den letzten zwanzig Jahren geherrscht haben: stagnierende Wirtschaft und schwache Inflation , begleitet von einer ultralockeren Geldpolitik. Ironischerweise sieht es in Japan heute anders aus: Das Land scheint sich nun aus dem...