WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch leichter geschlossen. Der ATX fiel 5,31 Punkte oder 0,18 Prozent auf 2916,60 Einheiten. Ungeachtet einer überwiegend positiven Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street ging in Wien der Handelstag also im Minus zu Ende. Bereits am Vortag hatte der ATX Verluste verbucht.

Ans untere Ende der Kursliste rutschten in Wien mit mageren Handelsumsätzen die Titel von Valneva (minus 2,9 Prozent) und KapschTrafficCom (minus 2,4 Prozent). Den Spitzenplatz eroberten FACC mit einem Aufschlag von 4,2 Prozent. Die Porr-Aktie baute dahinter ein Plus von 2,6 Prozent.