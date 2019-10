Wertpapiere von Boeing erlebten seit 2016 einen enormen Kursaufschwung, der Wert der Aktie konnte sich mehr als vervierfachen. In der Spitze erreichte das Papier zu Beginn dieses Jahres einen Höchststand von 446,01 US-Dollar. An dieser Stelle knickte das Papier aber ein und gab in den Unterstützungsbereich von grob 330 US-Dollar wieder nach. Damit schrammte Boeing nur knapp an einem mittelfristigen Verkaufssignal vorbei, konnte sich aber noch in den kurzzeitig gebrochenen Aufwärtstrend zurückretten. Höher als 390 US-Dollar konnte die Aktie anschließend aber nicht mehr zulegen. Der gesamte Kursverlauf seit Mai dieses Jahres erinnert auf der anderen Seite stark an eine inverse SKS-Formation, die allerdings etwas schief daherkommt und nur schwer zu erkennen ist. Sollte sich diese Annahme mit einem Kurssprung über die dazugehörige Nackenlinie bewahrheiten, könnten rasch wieder die Jahreshochs aus Anfang März in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.