Update Altria Aktie:

Ist der Absturz schon vorbei? Aufgrund von negativen Schlagzeilen am Fließband hat die Altria Aktie in den letzten Wochen und Monaten stark nachgelassen. Zurzeit ist dieser Trend gestoppt und seit Mitte letzter Woche ging es sogar ordentliche 5 % nach oben. Die Hoffnung der Anleger ist also wieder da und so ist die Aktie auf einmal wieder interessant geworden. ... Weiterlesen