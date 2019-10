Montag und Mittwoch dieser Woche waren zwei tolle Tage für den Bitcoin. Jeweils 5% Plus standen hier zu Buche. Und auch die Altcoins konnten mit ordentlichen Preissteigerungen überzeugen. So könnte es weitergehen. Der Blick auf den logarithmischen 1-Tages Chart des Bitcoins (Bitstamp auf TradingView) zeigt die knapp 2-wöchige Seitwärtsbewegung des Bitcoins und den Ausbruch nach oben in der ersten Hälfte dieser Woche. Diesen Ausbruch müßte der Bitcoin jetzt bestätigen. Dies könnte er tun, indem er zumindest mal an den oberen Rand des Abwärtskanals läuft, den er zwischen 9.000 USD (Bitstamp) und 9.300 USD erreichen müßte.

Ich hatte im meinem letzten Blog vor einer Woche (Sorry für die lange Pause) meinen Wunsch an den Bitcoin geäußert, dass es jetzt eine gute Gelegenheit sei, nach oben zu drehen. Den Wunsch hat er erfüllt. Wenn auch mit einer Woche Verspätung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Bitcoin ab jetzt in die zweite große Welle aufwärts hinein läuft. Zur Erinnerung. Die erste große Welle führte ihn von 3.000 USD auf 14.000 USD. Aber auch das wird eine Entwicklung, die sich langsam über Monate erstrecken wird. Wie gesagt. Aufgrund der aktuellen Konstellation kann ich mir diese Bewegung nach oben vorstellen. Nichtsdestotrotz muß man vorsichtig sein, denn der Abwärtskanal hat auch einen unteren Rand. Und der ist nicht außer Reichweite. Letztlich ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeiten.

Ich positioniere mich mit meinem eToro-Konto CryptosWithB66, das diesem Blog als reales Konto zugrunde liegt, für beide Wege mit einer leicht größeren Wahrscheinlichkeit für den Weg nach oben. Aus diesem Grunde werde ich weitere 5% meines Cash einsetzen und Long-Positionen eingehen, sobald der Bitcoin den Aufwärtstrend bestätigt. Das kann schon heute Nacht oder erst in den kommenden Tagen sein. Ziel ist der Aufbau eines Buy-and-Hold-Kontos, das die zweite große Aufwärtswelle voll mitnehmen kann.

Oliver Michel